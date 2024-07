Grâce royale pour Omar Radi, Taoufik Bouachrine, Reda Taoujni et plusieurs autres journalistes

A l’occasion de la Fête du Trône, le roi Mohammed VI a gracié 2 476 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Parmi elles, plusieurs noms connus dans le milieu journalistique ou militant. Ainsi, Toufiq Bouachrine, Omar Radi, Souleimane Raissouni, Reda Taoujni, Youssef El Hirech ont été graciés. Il en est de même pour Imad Stitou, Afaf Bernani, Hicham Mansouri et Abdessamad Ait Aicha.

Dans le détail, les 2 476 graciés se répartissent comme suit :

*Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 2.278 détenus :

– Grâce sur la peine d’amende et le reliquat de la peine de réclusion au profit de 171 détenus.

– Grâce sur le reliquat de la peine de réclusion au profit de 02 détenus.

– Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 2.090 détenus.

– Commutation perpétuelle en peine à temps au profit de 15 détenus.

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 182 personnes :

– Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 45 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 09 personnes.

– Grâce sur la peine d’amende ou son reliquat au profit de 121 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 07 personnes.

Le roi a également gracié des détenus condamnés dans des affaires d’extrémisme et de terrorisme. Ils ont officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la Nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l’extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 16 personnes, se répartissant comme suit:

– Grâce sur le reliquat de la peine de réclusion au profit de 07 détenus.

– Remise de la peine de réclusion au profit d’un 09 détenus.