L’Agence urbaine d'El Jadida-Sidi Bennour se mobilise pour accompagner les MRE

L’Agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour (AUEJSB) se mobilise pour l’édition 2024 de la campagne d’accueil des Marocains résidant à l’étranger. L’Agence a souligné dans un communiqué que plusieurs manifestations et rencontres seront organisées à cette occasion, à savoir des journées portes ouvertes du 8 au 16 août 2024 au siège de l’AUEJSB à El Jadida et une table ronde de discussion et de débat en faveur des Marocains du Monde le 8 août au siège de l’AUEJSB, en présence des représentants de l’entité provinciale de l’Habitat et la Politique de la Ville et d’Al Omrane.

L’AUEJSB participera également à une caravane itinérante initiée par Al Omrane, et qui fera escale les 9 et 10 août à El Jadida et à El Oualidia pour aller à la rencontre des Marocains du Monde en vue de les orienter, les sensibiliser et leur faire découvrir les nouvelles offres en matière d’habitat et d’opportunités d’investissement.

Par ailleurs, l’Agence célébrera la Journée nationale du Migrant en tant que rendez-vous annuel (le 10 août) et ce, à travers une participation effective des équipes de cette Agence pour apporter les éclaircissements nécessaires à la présence des MRE au niveau des réunions organisées par les autorités locales au siège des deux provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour.



L'Agence urbaine a mise en place au niveau de son siège à El Jadida,un guichet unique pour assurer le traitement des demandes, dossiers et requêtes des Marocains du monde dans les délais impartis et une permanence en dehors des horaires de travail et des matinées du samedi et la consécration de trois numéros directs pour assister les MRE.



Il s’agit également du déploiement d’une interface spécifique dédiée aux MRE au niveau du site web de l’AUESJB (www.auejsb.ma) en vue de leur proposer les différents services prodigués par l’agence et de la création d’une adresse mail dédiée aux MRE : [email protected] pour renforcer le dialogue avec cette communauté.