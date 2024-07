Maroc : Lancement de la construction du plus grand viaduc routier à Laayôune pour 1,38 MMDH

Le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka, a procédé, dimanche 28 juillet 2024, au lancement des travaux de construction du plus grand et long viaduc routier au Maroc sur Oued Sakia El Hamra, au niveau de la voie de contournement de la ville de Laâyoune, pour un montant de 1,38 milliards de dirhams (MMDH).



Cet ouvrage fait partie du grand projet de la voie express Tiznit-Dakhla, inscrit dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Ainsi, le viaduc sur Oued Sakia El Hamra sera réalisé sur un linéaire de 1 648 mètres et une largeur de 21,4 mètres, avec un délai d'exécution de 40 mois.

Le contournement de la ville de Laâyoune moyennant cet ouvrage sur Oued Sakia El Hamra permettra d’éviter toute coupure de la circulation à cause des crues, tout en améliorant la sécurité routière et l’aspect environnemental de la ville de Laâyoune.

Dans une déclaration à la presse, Baraka a souligné que le viaduc sur Oued Sakia El Hamra est le plus grand au niveau du Maroc, notant qu’il permettra d’améliorer les indicateurs de la sécurité routière et les services rendus aux usagers de la route.

Dans ce sillage, le ministre a fait savoir que les différents axes de la voie express Tiznit-Dakhla ont été construits par des entreprises marocaines tant à l’échelle locale, régionale que nationale. Aussi, une société marocaine s’est chargée de la construction de ce viaduc sur Oued Sakia El Hamra.

La cérémonie de lancement s'est tenue en présence notamment de Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et gouverneur de la province de Laâyoune, de M’bark Fancha, directeur de la Direction provisoire d’aménagement de la RN1 de Tiznit à Dakhla, et des élus, à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône.

Par la même occasion, des explications ont été fournies au ministre et la délégation l'accompagnant sur l’état d’avancement du projet de la voie express Tiznit-Dakhla, qui est dans sa phase finale, enregistrant un taux d’avancement des travaux de plus de 97%, soit 980 kilomètres de la voie express et 15 grands ouvrages d’art ouverts à la circulation.

De même, la délégation a suivi des explications portant sur les différents axes de ce méga projet, à savoir l’axe Tiznit-Guelmim qui s'étend sur 114 kilomètres avec un investissement de 2 MMDH, dont le taux d’avancement est de 87%.

Concernant l'axe Guelmim-Laâyoune, sur 441 km pour un coût de 6 MMDH, les travaux sont achevés et l’axe a été ouvert récemment à la circulation.

Les travaux sont achevés depuis deux ans au niveau de l’axe Laâyoune-Dakhla, sur une longueur de 500 km, pour un investissement global de 1 MMDH.