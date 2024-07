Bank Of Africa Euroservices lance son assistance Salama Europe pour les MRE

Bank Of Africa Euroservices a mis en place le contrat d’assistance Salama Europe, afin de répondre aux besoins des Marocains résidant à l’étranger en assistance médicale, technique, juridique et en cas de décès, avec une prise ne charge complète 7j/7 et 24h/24

Cette initiative est fruit d’un partenariat entre BOA Euroservices, RMA Assistance et Mutuaide Assistance, filiale de l’assureur Groupama. Qu’il s’agisse d’un accident lors d’un voyage, d’une panne de véhicule, d’une maladie ou d’un décès, elle permet d’aider les MRE au Maroc ou à l’étranger.

Les clients bénéficient d’un éventail de prestations : Assistance en cas d’accident ou de maladie soudaine et inattendue, avec une prise en charge des frais médicaux et hospitaliers jusqu’à 4 650 €. La prise en charge du rapatriement en cas de décès de l’assuré est également incluse, ou encore quatre billets d’avion pour assister aux funérailles d’un proche parent au Maroc, ainsi que le forfait obsèques de 2 050 €…

Commercialisé en France et en Espagne dans le réseau BOA Euroservices, l’offre Salama Europe sera prochainement étendue au reste des pays de présence de la filiale européenne.