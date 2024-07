Maroc : La carte de risques extrêmes pour les forêts du 29 au 31 juillet 2024

Afin de prévenir les incendies de forêts, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) publie quotidiennement des cartes de risques basées sur des modèles scientifiques de prédiction. Pour la période du 29 au 31 juillet 2024, les analyses, prenant en compte les types de forêts ainsi que leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité, en plus des paramètres topo-climatiques, ont identifié plusieurs zones à risque.

Les provinces de Chefchaouen, Taza, Taroudant, Oujda-Angad, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Sefrou et Guercif sont classées en risque extrême (niveau rouge). Celles de Tanger-Assilah, Al Hoceïma, Ouezzane, Driouch, Taounate et Essaouira présentent un risque élevé (niveau orange). Enfin, les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Kénitra, Berkane et Nador sont en risque moyen (niveau jaune).

Les autorités recommandent une vigilance accrue aux riverains des forêts, aux estivants, aux visiteurs, ainsi qu’aux travailleurs en milieux forestiers. Il est impératif de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les départs de feux. En cas de détection de fumées ou de comportements suspects, il est essentiel d’alerter les autorités locales.