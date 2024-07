Des réunions sur le projet stratégique du Gazoduc Nigeria-Maroc tenues à Rabat

Des réunions de travail de haut niveau sur le projet stratégique du Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc ont été tenues, du 15 au 19 juillet à Rabat, entre l'ensemble des pays traversés et les représentants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), indique l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).



Les délégations des pays traversés, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Liberia, la Côte d'Ivoire, le Ghana le Bénin et le Nigeria, étaient présidées par les directeurs généraux de leurs sociétés nationales pétrolières respectives, la CEDEAO était représentée par Sediko Douka, commissaire chargé de l'énergie et l'AGAO (Autorité du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest) était représentée par Chafari Hanawa, directrice générale, fait savoir l'Office dans un communiqué.



Ont également participé à ces réunions des représentants du ministère de la Transition énergétique, du ministère des Affaires étrangères, de la Direction générale des impôts (DGI), de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII), ainsi que de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), de l'OCP et de MASEN, ajoute la même source. Ces réunions ont permis, notamment, d'acter la finalisation des études d'avant-projet détaillées (FEED), de présenter l'état d'avancement des études environnementales et sociales. Les délégations ont également progressé dans la finalisation du futur Accord Intergouvernemental (IGA) et de l'accord hôte de chaque pays (HGA).



À l'issue de ces réunions, les directeurs généraux des sociétés nationales ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés et ont réaffirmé leur engagement ferme à soutenir ce projet stratégique, lancé par le roi Mohammed VI et l'ancien président nigérian, soulignant les avantages énergétiques, économiques et sociaux considérables attendus pour la région.