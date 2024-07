Canicule : Le ministère de la Santé annonce des mesures d’urgence

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, jeudi, une série de mesures d’urgence pour remédier aux effets de la vague de chaleur que connaît actuellement le Maroc, et ce suite aux bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM) au sujet de la hausse des températures dans certaines régions.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir instauré des permanences au sein des établissements de santé dans les régions concernées par la hausse des températures, en plus de la mobilisation des professionnels de la santé, à savoir les médecins, infirmiers, et ambulanciers, outre la mise à disposition des médicaments et du matériel hospitalier pour garantir les soins nécessaires.

Le ministère appelle également les citoyens à prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques sanitaires liés à la hausse des températures, notamment pour les catégories les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Ainsi, le ministère conseille une hydratation suffisante et régulière pour éviter la déshydratation, ainsi que l'hydratation corporelle périodique à l’eau notamment au niveau du visage et des bras, tout en évitant de sortir à l’extérieur entre 11H00 et 20H00, période de la journée marquée par une hausse excessive des températures.

Le communiqué appelle également les citoyens à rester au frais et à éviter les activités physiques pénibles, à conserver la fraîcheur des maisons en veillant à fermer les fenêtres durant la journée et à les ouvrir le soir, et à consulter un médecin en cas de problèmes de santé ou suivre un traitement régulier.

Le ministère de la santé et de la protection sociale insiste aussi sur l’importance de rester vigilant quant aux symptômes pouvant résulter de l'exposition excessive au soleil, notamment la hausse de la température corporelle (fièvre), une pâleur de la peau, des courbatures, une sensation de soif excessive ou perte de poids, les maux de tête et la nausée, surtout lorsque ces symptômes entrainent l'évanouissement.

A l’apparition d’un de ces symptômes, le ministère recommande de se rendre immédiatement à l'établissement de santé le plus proche, tout en soulignant l’importance de se conformer aux directives émises pour la protection de la santé publique et garantir la sécurité de tous en période de canicule.