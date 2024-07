Football : Saïd Chiba devient le nouvel entraineur du FUS Rabat

L'entraîneur national Saïd Chiba s'est engagé avec le FUS de Rabat pour une durée de trois ans, en remplacement de Jamal Sellami, a fait savoir mardi 23 juillet 2024 le club rbati.

«Nous souhaitons la bienvenue à Saïd Chiba qui a signé un contrat de trois ans avec le FUS. L’histoire de Saïd Chiba avec le FUS est riche en exploits. Après avoir défendu les couleurs de l’équipe, Chiba est parvenu jusqu’aux sommets et, aujourd’hui, il revient en tant qu’entraîneur pour relier le passé au présent et écrire une nouvelle page de l’histoire du club», écrit sur ses réseaux sociaux le club de la capitale, qui a terminé 7e de la dernière saison de la Botola Pro D1. L'ex-sélectionneur de l'équipe nationale U17 et ancien joueur du FUS (de 1988 à 1994) succède ainsi à Sellami, qui a pris les commandes de l'équipe nationale de Jordanie.

Saïd Chiba, né en 1970, a joué pour plusieurs clubs, notamment les clubs saoudien d'Al Hilal, français de l'AS Nancy, espagnol de Compostela et grec de l'Aris Salonique. Il a également porté les couleurs de l'équipe nationale de 1991 à 2001 et disputé plusieurs Coupes d'Afrique, en plus de la Coupe du monde de 1998 en France.

Champion du Maroc en 2016, sextuple vainqueur de la Coupe du trône et lauréat de la Coupe de la CAF en 2010, le FUS tentera sous la houlette de Saïd Chiba de renouer avec la gloire et revenir sur le devant de la scène footballistique nationale et continentale.