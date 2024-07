Panne informatique mondiale : La RAM et Ryanair impactés

Les systèmes informatiques de nombreuses entreprises dans le monde sont actuellement perturbés par une panne technique majeure, selon les déclarations de l’autorité nationale de cybersécurité en Australie, premier pays touché. Parmi les entités touchées en premier figurent la chaîne de télévision ABC, l'aéroport de Sydney et une grande chaîne de supermarchés.

Les compagnies aériennes Ryanair et Transavia, les services d'urgence de l'État américain de l'Alaska, l'ensemble des aéroports espagnols, mais aussi l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, «l'un des aéroports les plus fréquentés d'Europe», l'aéroport d'Eindhoven, au sud des Pays-Bas, ainsi que la Bourse de Londres, ont été touchés, rapportent l'agence Reuters et la BBC. Au Maroc, aucune panne n'a été constatée.

«Le site internet et l’application mobile de RAM sont de nouveau opérationnels », a déclaré Royal Air Maroc sur son compte X, avant de préciser que «tous les services sont désormais rétablis ».

Cette panne semble être liée à un problème technique survenu sur une plateforme logicielle tierce, utilisée par les entreprises concernées. De son côté, Microsoft, le géant de la technologie, a annoncé ce vendredi sur X que ses «services sont en cours d'amélioration» tandis qu'il continue «à prendre des mesures d'atténuation».