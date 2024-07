Ali Bouali : De la gloire aux barreaux de prison aux Pays-Bas

Le rappeur néerlando-marocain Ali B a été reconnu coupable d'avoir violé une femme, identifiée sous le nom de «Naomi», dans une salle d'écriture en 2018. La justice néerlandaise a tranché en sa défaveur, condamnant l'ancien coach de The Voice Pays-Bas à deux ans de prison ferme pour viol.

Par le passé, Ali B avait déjà été accusé d'agression sexuelle par une candidate de The Voice pour attouchements inappropriés. Cependant, le tribunal a abandonné ces charges en raison de preuves insuffisantes. Mais les accusations à son égard ne s'arrêtent pas là. En 2014, Ali B a déjà été condamné pour tentative de viol, où il avait été reconnu coupable d'avoir tenté de violer l'artiste néerlandaise Ellen ten Damme, alors qu'ils se trouvaient au Maroc.

«Les actions d'Ali B ont gravement porté atteinte à l'intégrité physique des victimes. Il était guidé par ses propres besoins sexuels, sans prendre en compte la volonté des victimes ni les conséquences de son comportement sur elles.» Verdict du tribunal

Ali B soutient son innocence et a l'intention de faire appel du verdict, a informé son avocat au média néerlandais NOS.

De la célébrité au tribunal

Pendant des années, Ali B a joui d'une carrière florissante en tant que rappeur, animateur de télévision, producteur et personnalité publique adulée aux Pays-Bas. Né de parents marocains, ce «couteau suisse» a tout de même grandi aux Pays-Bas. Avant de devenir un «modèle» pour la communauté hip-hop et la communauté néerlando-marocaine, il a traversé une enfance tumultueuse.

Il a grandi entre Amsterdam-Oost et Almere où la drogue est difficile à se procurer. C'est pourquoi, dès son adolescence, il est tombé dans les travers du cannabis et de la cocaïne, qu'il vendait pour se faire de l'argent de poche. En plus de cela, il a confessé, lors d'une interview, avoir commis quelques larcins. «À plusieurs reprises, j'ai volé des chaussures dans une mosquée. En retour, mes téléphones ont disparu pendant que je priais. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le poids du karma», a-t-il avoué.

Pour l'éloigner de ce chemin, sa mère a décidé de l'envoyer vivre chez ses grands-parents au Maroc pendant près dix mois. Là-bas, il a trouvé refuge dans l'Islam et le rap. Il va alors se consacrer à sa carrière dans le rap et rencontrer le succès.

En 2004, il a remporté de nombreuses distinctions, dont le Essent Award, le Megaward, le Zilveren Harp, le Popprijs, le Dutch Urban Award, deux MOBO awards, ainsi qu'un TMF Award. La même année, suite à un sondage auprès du public qui s'est révélé être très favorable, il est devenu le premier rappeur à avoir sa propre statue de cire exposée au musée Madame Tussauds à Amsterdam.

«Marocain câlin»

Ali B a également collaboré avec le chanteur américano-sénégalais Akon sur la chanson «Ghetto», qui a atteint la 92ème place au Billboard Hot 100 américain. En 2005, lors des célébrations de la Journée de la Reine, il a spontanément donné une accolade à la reine Beatrix, alors souveraine des Pays-Bas, ce qui lui a valu le surnom de «Marocain câlin». Bien que ce surnom lui ait d'abord déplu, il l'a finalement accepté.

En 2006, Ali B a même été fait chevalier en tant que Baron van Ooit, se voyant accorder un siège d'honneur sur l'avenue principale du parc d'attractions en reconnaissance de son «engagement envers les enfants».

Ali B est devenu une figure emblématique de la jeunesse néerlando-marocaine, se distinguant dans les domaines du rap et de la production télévisuelle. En 2015, The Economist a écrit que ses «gestes empreints d'empathie ont probablement fait davantage pour promouvoir l'acceptation des musulmans par les Néerlandais que n'importe quelle politique aurait pu accomplir». Il était d'ailleurs considéré comme la seule «figure néerlando-marocaine épargnée par les critiques des dirigeants du PVV».

En 2021, Ali B a publié un livre sur le développement personnel dans lequel il partage 12 leçons de vie. En plus de sa carrière de rappeur, il a connu un grand succès à la télévision. En 2011, il a animé sa propre émission télévisée, invitant de jeunes rappeurs et artistes à interpréter des reprises. En 2013, il a été mentor dans X Factor, et de 2013 à 2022, il a été coach dans The Voice of Holland. En 2020, il a également officié comme juge dans Holland's Got Talent.

Néanmoins, en 2022, Ali B a été confronté à une réaction publique virulente. En janvier de la même année, il a été accusé de conduite sexuelle inappropriée et de viol. Un mois avant sa condamnation, Ali B déclarait encore qu'il n'avait jamais eu le sentiment que ses actes allaient à l'encontre de la volonté de quiconque.

*PVV : Partij voor de Vrijheid (parti politique néerlandais d'extrême droite fondé en 2006 par Geert Wilders)