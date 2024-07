Hassan Baraka devient le premier Marocain à traverser la Manche à la nage

Le nageur Hassan Baraka a traversé, samedi 13 juillet, la Manche, séparant l’Angleterre de la France sur 55 km, devenant ainsi le premier Marocain à réussir cette prouesse.

Baraka a rallié Dover au Royaume-Uni à Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais, France) à la nage en 15h 55min, couronnant ainsi des années de préparations ponctuées de participations à de courses de fond sous diverses conditions climatiques.

Le nageur marocain devait faire face à plusieurs défis, dont des eaux froides (12 à 14 degrés), des courants forts et l’obscurité, sachant qu’il a entamé son aventure à 3h14 min (heure britannique) et l’a achevée à 20h04min (heure française).

À ce propos, Hassan Baraka, né en 1987 à Tétouan, raconte qu’il a dû attendre l’amélioration des conditions climatiques avant de franchir le pas, précisant que l’eau froide, les méduses et les courants marins constituaient un véritable défi pour lui.

«L’essentiel est que j’ai franchi la ligne d’arrivée», s’est-il réjoui dans une déclaration à la MAP, se disant fier que le Maroc figure désormais dans la shortlist des nationalités ayant pu traverser la Manche.

Premier nageur marocain à terminer le Marathon international (7 marathons en autant de jours et en autant de continents), Hassan Berka compte notamment à son palmarès les traversées du Bosphore et de Gibraltar, ainsi que Papouasie-Nouvelle-Guinée/Indonésie (9 km en 3h 46 min) et Egypte/Arabie Saoudite (28,11 km).