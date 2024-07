InDrive enquête sur la tentative de viol de Fatima Zahra Askri

Jeudi dernier, la police de Rabat a arrêté un chauffeur de l'application InDrive après que la youtubeuse Fatima Zahra Askri ait porté plainte pour «insultes et menaces physiques» à son encontre. En réponse à l'incident, inDrive a exprimé ses regrets et a lancé une «enquête interne approfondie».

La plateforme a souligné dans un communiqué de presse, son engagement envers la sécurité de ses utilisateurs, conservant des données détaillées sur chaque trajet. InDrive coopérera pleinement avec les autorités locales et fournira les informations nécessaires pour faire avancer l'enquête.

Bien qu'aucun contact direct n'ait encore été établi avec les parties impliquées, la société reste disponible pour toute assistance. InDrive appelle «à éviter les jugements hâtifs» et à attendre les résultats de l'enquête. «Notre priorité est de veiller à ce que justice soit rendue et de maintenir les normes de sécurité les plus élevées pour notre communauté», conclut le message.