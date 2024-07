Berrechid : Incendie dans une usine de fabrication de mouchoirs en papier

Un incendie s'est déclaré, dimanche après-midi, dans une unité industrielle de fabrication de mouchoirs en papier, située dans la zone industrielle de Berrechid, apprend-on auprès des autorités locales de la province.



Cet incendie a causé des dégâts matériels dans l’unité en question, et dans une autre de stockage, dont la superficie est d’environ 8 000 mètres carrés, précise la même source.



Les autorités locales et de sûreté et les services de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et circonscrire le feu, alors que les efforts se poursuivent pour l'extinction définitive de l’incendie, qui pour l’instant est maîtrisé, sans blessures ni pertes humaines, ajoute la même source.



Une enquête judiciaire a été ouverte par les autorités compétentes afin d'élucider les tenants et aboutissants de cet incident, conclut-on.