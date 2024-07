Les réformes migratoires du Nouveau Front Populaire (NFP) pour «garantir un accueil digne» des migrants

«Le Nouveau Front populaire (NFP) appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme.» Telle est la promesse que Jean-Luc Mélenchon a réitérée ce dimanche 7 juillet devant une foule de militants Insoumis en joie face aux résultats des législatives anticipées. Avec ce succès inattendu qui a placé l’union des gauches en tête à l’Assemblée nationale, le leader des Insoumis a insisté sur son objectif de mettre en œuvre chaque aspect du programme du NFP, dont les mesures en faveur de la politique migratoire.

Résultats législatives: "Le Nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme", assure Jean-Luc Mélenchon pic.twitter.com/gIlrl3ooU6 — BFMTV (@BFMTV) July 7, 2024

Faciliter l’intégration sociale des migrants

Le programme du NFP commence par une critique acerbe des lois sur l’asile et l’immigration mises en place sous l’administration d’Emmanuel Macron. Ces législations, jugées trop strictes et déshumanisantes, sont au cœur des réformes proposées par le NFP. Le mouvement plaide ainsi pour l’abrogation de ces lois afin de simplifier le système migratoire et le rendre plus accessible et équitable. Parmi les mesures phares de ce volet, le NFP souhaite notamment faciliter l’accès aux visas, en simplifiant les démarches pour les travailleurs, les étudiants et les parents d’enfants scolarisés. Celle-ci vise à offrir des opportunités légales d’entrée en France, en allégeant les procédures administratives souvent perçues comme des obstacles insurmontables pour ces catégories de migrants.

En outre, le NFP propose de régulariser les travailleurs, étudiants et parents d’enfants scolarisés qui se trouvent déjà en France dans une situation de précarité. Le mouvement estime qu’en offrant une régularisation à ces individus, il est possible de reconnaître leur contribution à la société et de leur fournir une sécurité juridique et sociale indispensable. Parallèlement, le NFP envisage l'institution de la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence.

Il propose également des mesures concrètes pour améliorer l’accompagnement des demandeurs d’asile en France. Actuellement, les demandeurs d’asile peuvent travailler seulement après six mois de résidence en France, et ce processus est souvent rendu difficile par la complexité des démarches administratives. C’est pourquoi, la coalition de la gauche souhaite ouvrir l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile dès leur arrivée, afin de leur permettre de s’intégrer plus rapidement dans la société française.

©Yabiladi / Gwendydd Vaillié / DR

«Garantir un accueil digne» des migrants

Le NFP ne se limite pas à ces réformes structurelles. Le NFP souhaite lancer une agence nationale de sauvetage en mer et sur terre. Actuellement, l’absence d’une structure officielle dédiée au sauvetage des migrants en détresse en France et en Europe est comblée par les actions des ONG, telles que SOS Méditerranée et son navire Ocean Viking, ainsi que par d’autres organisations similaires à l’échelle européenne, comme le précise Info Migrants. L'alliance de la gauche propose ainsi de mettre en place une agence nationale qui, en attendant la création d’une agence européenne pour l’asile, pourrait coordonner les efforts de sauvetage en mer et sur terre.

Une autre proposition majeure est la création d’un statut de déplacé climatique. Face à une crise climatique qui engendre des catastrophes naturelles croissantes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations, le NFP reconnaît l’urgence de développer une réponse internationale adaptée. Un statut adapté offrirait une réponse concrète aux défis posés par les déplacements forcés dus aux changements climatiques en instaurant un protectionnisme écologique et social aux frontières de l’Europe.

En parallèle, leur programme inclut une révision du pacte asile-immigration européen afin de «garantir un accueil digne» des migrants, comprenant notamment la création de voies légales et sécurisées d’immigration, la fin des mesures dérogatoires en matière d’asile, ainsi qu’un renforcement des politiques de co-développement pour soutenir les populations des pays d'origine des migrants. Le mouvement s’engage également à assurer l’accès à l’aide médicale d’État (AME), en s’assurant que les migrants bénéficient des soins nécessaires. Enfin, le NFP souhaite garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France et faciliter l’obtention de la nationalité française.

©Martin Colombet / Libération / DR

Lutte contre la xénophobie

Alors que l'extrême droite intensifie ses attaques et que la société fait face à une explosion inquiétante des formes de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie, le NFP réaffirme son engagement envers les valeurs républicaines, de dignité et de justice. «S’attaquer à nos compatriotes pour leur couleur de peau ou leur religion supposée ou réelle, c’est s’attaquer à la République. En voir certains quitter ou vouloir quitter notre pays est un échec collectif», affirment-t-ils dans leur programme.

Le NFP prévoit de donner à la justice les moyens nécessaires pour poursuivre et sanctionner les propos et actes de haine, en instituant un Commissariat à l'égalité doté d'un Observatoire des discriminations et de pôles spécialisés dans les services publics et les cours d'appel. Par ailleurs, un plan de lutte contre les discriminations sera potentiellement mis en œuvre, touchant les domaines de l'embauche, de la santé et du logement, avec un renforcement des sanctions contre ces injustices.

Concernant spécifiquement l'antisémitisme, le NFP propose un plan interministériel visant à analyser, prévenir et combattre cette forme de haine, en mettant l'accent sur l'éducation, notamment à l'école, et sur la protection des communautés juives. Similairement, le programme inclut un plan interministériel contre l'islamophobie, destiné à analyser et contrer les discours et pratiques islamophobes, en s'attaquant directement à certains médias français qui alimentent leur propagation.

Par ailleurs, le NFP s'engage à assurer la sécurité des lieux cultuels et culturels pour toutes les confessions en France, en renforçant les mesures de protection policières nécessaires.