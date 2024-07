Maroc : Projet de protection sociale pour tous les professionnels du football et cadres techniques

Les clubs de la Botola Pro ont approuvé à l’unanimité, ce lundi 8 juillet, à Rabat, le projet de protection sociale des joueuses et joueurs professionnels et cadres techniques. L’approbation de cette initiative a eu lieu lors d’une réunion tenue par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa avec les présidents des clubs professionnels.

Le nouveau mécanisme de protection sociale consiste à fixer la contribution de l’employeur relative aux frais des sportifs et cadres sportifs en réduisant cette contribution pour la période 2024-2028 de 90% à 50% à raison de 10% par an, indique un communiqué de la FRMF.

Selon la même source, ce projet, soumis à un débat, a été approuvé à l’unanimité par les présidents des clubs afin de le présenter ensuite aux institutions compétentes pour sa mise en œuvre réglementaire.

Concernant l’assurance sportive et la responsabilité civile des clubs, la réunion a été l’occasion d’annoncer les nouvelles mesures prises par les "start-ups" en matière des rapports clubs-sociétés d’assurance, en vue d’intégrer les accidents et blessures des joueurs et cadres techniques lors de l’exercice de leurs activités.

Il a été également convenu de programmer une réunion spéciale avec les staffs médicaux et administratifs des clubs pour clarifier davantage ces procédures et mécanismes et se familiariser ainsi avec la nouvelle plateforme qui sera dédiée aux clubs.

Lors de cette entrevue, en présence du président de la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP), Abdeslam Belkchour, le président de la FRMF a estimé que le chantier de la protection sociale des sportifs pratiquants est l’une des étapes essentielles à même de leur garantir un niveau de vie décent et un futur serein, ajoutant que le chantier de protection sociale est le fruit d’un travail collectif et participatif impliquant différents acteurs pendant environ deux années.

M. Lekjaa n’a pas manqué de souligner que cette réunion représente un moment historique dans le parcours footballistique des joueurs eu égard aux services qu’offrira la protection sociale aux assurés en matière d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), d’allocations familiales, de la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP), des indemnités de courte durée, des indemnités de longue durée (Retraite) et de l’Indemnité pour Perte d’emploi (IPE).