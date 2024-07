UNESCO : Latifa Yaacoubi nommée présidente pour le Programme sur l’Homme et la biosphère

Le Maroc a été élu à la présidence du Conseil international de coordination du Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère (CIC-MAB), pour un mandat de deux ans, en la personne de Latifa Yaacoubi, directrice générale de l’Agence nationale pour le développement des Zones oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA).

Cette nomination a été annoncée à Agadir, lors de la 36eme session du Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère, ouverte à l’initiative de l’UNESCO en partenariat avec l’ANDZOA. La rencontre connaît la participation des représentants des États membres et membres associés de l’UNESCO, ainsi que des représentants d’autres agences onusiennes et d’organisations internationales non gouvernementales.

S’exprimant à cette occasion, Latifa Yaacoubi, qui succède à ce poste au Nigérian Adepoju Adeshola, s’est félicitée de la confiance placée en le Maroc pour la présidence du CIC-MAB. Elle souligne : «Je suis honorée de cette responsabilité et pleinement engagée conformément aux Hautes Orientations Royales à raffermir les relations de coopération avec les pays membres, et à continuer sur le même élan en vue de promouvoir le développement des biosphères, sur la voie de la réalisation des Objectifs du Développement Durable.»

CIC-MAB a notamment pour mission d’orienter et superviser le Programme MAB, d’examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre dudit programme, de recommander des projets de recherche aux États et de formuler des propositions sur l’organisation de la coopération régionale ou internationale.

Le CIC-MAB est composé de 34 États membres de l’UNESCO. Ces derniers sont élus par la Conférence générale à ses sessions ordinaires en tenant compte d’une répartition géographique équitable, de la nécessité d’assurer une rotation appropriée, de la représentativité de ces États du point de vue écologique dans les divers continents et de l’importance de leur participation scientifique au programme international.