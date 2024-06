Code de la Famille: Le roi Mohammed VI donne ses instructions au Conseil Supérieur des Oulémas

Le roi Mohammed VI, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, a donné ses instructions ce vendredi sur «certaines questions proposées par l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille en se référant aux principes et préceptes de la sainte religion de l’Islam et ses desseins tolérants, et pour soumettre une Fatwa à leur sujet à la Haute Appréciation du Souverain», informe un communiqué du cabinet royale.

Cette saisine intervient, selon la même source, après l’accomplissement de l’Instance de sa mission dans les délais qui lui ont été donnés pour soumettre ses propositions. Considérant que certaines propositions sont en rapport avec des textes religieux, le roi a décidé de saisir le Conseil supérieur des oulémas qui est, conformément à l’article 41 de la Constitution, la seule instance habilitée à prononcer les Fatwas officiellement agréées.

Il a également invité le Conseil Supérieur des Oulémas à tenir compte du contenu de la lettre royale adressée au chef du gouvernement, dans l’élaboration de sa Fatwa. Le souverain appelle à l’adoption des vertus de la modération et de l’Ijtihad ouvert et constructif, tout en prenant en considération la norme prônée, selon laquelle on ne peut autoriser ce qu'est prohibé, ni interdire ce qu'est autorisé.