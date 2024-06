Vérone : Six Marocains impliqués dans une affaire de torture à l'encontre d'un jeune italien

Dans la ville italienne de Vérone, la police a mis fin à une série d'arrestations en interceptant ce vendredi 21 juin, le dernier des six Marocains impliqués dans un acte de torture contre un jeune italien âgé de 26 ans. Les suspects, tous en situation irrégulière et sans domicile fixe, avaient ciblé leur victime après qu'elle les ait dénoncés pour avoir agressé deux Somaliens dix jours auparavant, relate Il Gazzettino.

L'incident initial avait conduit l'un des Somaliens à sauter dans le canal Camuzzoni se noyant en tentant d'échapper aux agresseurs. En représailles, le groupe avait tendu un piège au jeune homme dans un bâtiment abandonné où il dormait, le soumettant à des violences sévères et le laissant avec des blessures graves sur le corps et le visage.

Après avoir capturé les cinq premiers membres du groupe le 4 juin, la police a localisé le dernier suspect, âgé de 23 ans, grâce à la surveillance des communications téléphoniques. Il a été appréhendé en possession de 1500 euros en espèces, un couteau et deux téléphones, tous soupçonnés d'être liés à des activités criminelles. Les six accusés sont désormais détenus et attendent d'être jugés pour des accusations de torture, de vol aggravé et de blessures graves.