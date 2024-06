Faculté de médecine : le gouvernement répond aux doléances des étudiants

Le gouvernement a annoncé, mardi, le maintien du calendrier actuel des examens des facultés de médecine et de pharmacie, avec l’ouverture de la session de printemps, le 26 juin 2024, et de sa session de rattrapage, avant fin août 2024, ajoutant que les examens de la session de rattrapage pour le premier semestre seront programmés en septembre 2024.

Dans une mise au point au sujet du dossier des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie, lue lors d’un point de presse, le porte-parole du gouvernement, a indiqué qu’en ce qui concerne les mesures immédiates relatives au passage des examens, il sera procédé au rattrapage des périodes des stages hospitaliers boycottés, à partir de la prochaine année universitaire, au remplacement de la note zéro du bulletin des notes par la note obtenue lors de la session de rattrapage du premier semestre, et à la révision des sanctions en interaction avec l’initiative de passer les examens le 26 juin 2024.

Dans le cadre des efforts du gouvernement visant à interagir positivement avec les revendications des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie et à surmonter la situation actuelle que connaissent ces facultés de médecine et de pharmacie, une réunion ministérielle a été tenue, le vendredi 21 juin à Rabat, en présence des ministres de la Santé et de la Protection sociale, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement, porte-parole gouvernement, ainsi que des doyens des facultés de médecine et de pharmacie, et des représentants des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie, a-t-il dit.

Lors de cette réunion, a-t-il poursuivi, le gouvernement a affirmé qu'il assume la pleine responsabilité de garantir la qualité de la formation en médecine dans le Royaume, tout en appelant l'ensemble des parties, notamment les étudiants, leurs parents et leurs tuteurs, à assumer leurs responsabilités dans ce dossier, qui ne devrait pas déborder au-delà de son caractère éducatif et pédagogique.