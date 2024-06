Royaume-Uni / France : Hassan Baraka se prépare à traverser la Manche à la nage

L'athlète marocain Hassan Baraka se prépare à un nouvel exploit historique. Après avoir réalisé le «Défi des Deux Caps» le 26 mai dernier, en nageant 30 km aller-retour entre le Cap Gris Nez et le Cap Blanc Nez en 7 heures et 20 minutes, Baraka s'apprête à traverser la Manche en juillet prochain. Son dernier défi de 30 km, considéré comme «la Manche avant la Manche», lui a permis de se préparer mentalement et physiquement pour la traversée entre le Royaume-Uni et la France.



Lors de cette épreuve sur la Côte d'Opale, Baraka a affronté des conditions extrêmes : des vagues de 1,20 mètre, des rafales de vent de 25 km/h, et une température de l'eau entre 12 et 14°C. Il a accompli son exploit sans combinaison néoprène, enduit de graisse pour lutter contre le froid et les frottements de l'eau salée. Selon Arnaud et Patrice Chassery, organisateurs et accompagnateurs, Baraka a établi un record de traversée dans les conditions les plus difficiles jamais vues.



La traversée de la Manche, prévue en juillet 2024, représente un défi monumental. Les conditions de nage sont imprévisibles, avec des températures de l'eau entre 14 et 18 °C en été, des courants forts ainsi que des vagues et des vents potentiellement dangereux. La nage pouvant durer de 7 à 27 heures, selon les conditions et les capacités du nageur, cette épreuve exige une réelle endurance. Les risques d'hypothermie, de crampes, de blessures, et d'autres problèmes de santé sont omniprésents, sans compter la force mentale dont il faut faire preuve.



Pour Hassan Baraka, réussir la traversée serait un exploit extraordinaire, le plaçant parmi les rares nageurs d'élite ayant accompli cette épreuve en eau libre.