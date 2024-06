Mehdi Benbachir nommé DG de la Société générale Maroc

Le Conseil de surveillance de Société générale Maroc a annoncé ce mardi 25 juin, la nomination de Mehdi Benbachir en tant que directeur général. Dès le 1er juillet, il prendra ses fonctions de Directeur Général, où il supervisera directement les Délégations Régionales, la Business Unit Retail, la Business Unit PME et la direction marketing, déclare un communiqué de presse.



Mehdi Benbachir a rejoint Société générale Maroc en 2005, après une expérience de six ans dans les métiers de la banque d'investissement, se spécialisant en fusions-acquisitions et en capital-investissement. Il débute au sein de la direction des grandes entreprises avant de diriger la Direction du Conseil en 2008, où il accompagne les clients entreprises dans leurs opérations de haut de bilan.



En 2013, il élargit ses responsabilités pour inclure l'ensemble des activités de la banque d'investissement, couvrant le conseil, la salle des marchés, les titres, l'intermédiation boursière, la recherche, la gestion d'actifs et le capital-investissement.



En 2018, il est promu directeur général adjoint, supervisant la Business Unit Banque d'Investissement et la Service Unit Stratégie/Marketing/Qualité. En juillet 2020, il prend la charge de la Business Unit Retail. Il doit alors contrôler les marchés des particuliers, des professionnels et des TPE. Enfin, en décembre 2022, il devient membre du directoire.