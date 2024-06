Marrakech : 194 emplois créés avec l'ouverture de l'Hôpital International Ibn Nafis, spécialisé en oncologie

Le Groupe AKDITAL a officiellement inauguré l'Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech, ce lundi 24 juin 2024. L’inauguration s’est faite en présence de Farid Chourak, Wali de la région Marrakech-Safi, et de dirigeants du groupe, dont le Président-Directeur Général, Dr. Rochdi Talib.

L'hôpital est spécialisé en oncologie et propose une variété de traitements avancés, notamment en chimiothérapie, radiothérapie, et immunothérapie, avec une capacité de 100 lits d'hospitalisation. Il est également équipé de technologies de pointe, dont deux appareils de radiothérapie de dernière génération, 41 fauteuils de chimiothérapie, et 8 boxes de réanimation polyvalente. Il comprend 6 blocs opératoires ultra-modernes, un laboratoire d'analyses médicales, et un centre de radiologie complet. Ces installations permettent de fournir des soins personnalisés et de haute qualité aux patients atteints de cancer.

En plus de son pôle d'oncologie, l'Hôpital International Ibn Nafis offre des services spécialisés en hématologie, greffe de moelle, chirurgie carcinologique, et médecine nucléaire. L'équipe médicale, dévouée et qualifiée, garantit une prise en charge globale des patients, incluant des activités de médecine intégrative comme le yoga et des ateliers artistiques.

L'inauguration de cet hôpital a permis la création de 194 emplois, contribuant au développement économique local. Il s'agit de la deuxième ouverture d'un établissement par le Groupe AKDITAL en 2024, après la Clinique Internationale de Khouribga, avec d'autres ouvertures prévues d'ici la fin de l'année dans plusieurs villes marocaines : Essaouira, Tétouan, Errachidia, Benguerir, Dakhla, Taroudant, Kénitra, Meknès et Rabat.

L'Hôpital International Ibn Nafis assure un parcours patient optimisé et sécurisé, avec un service d'urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7. Il se tient prêt à répondre aux besoins médicaux urgents. La gestion digitalisée et centralisée des données médicales renforce l'efficacité des soins prodigués, garantissant un accompagnement individualisé et de qualité pour chaque patient.