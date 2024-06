Le Maroc en tête des pays du Maghreb dans l’Indice de transition énergétique

Sur 120 pays, le Maroc se classe au 65e rang mondial dans l’Indice de transition énergétique. Publié par le Forum économique mondial, ce rapport étudie en effet la performance actuelle des systèmes énergétiques dans les Etats, ainsi que l’environnement favorable au secteur. Intitulée «Promouvoir une transition énergétique efficace 2024», cette publication montre que la transition est en progrès, mais qu’elle a perdu de son élan face à l’incertitude mondiale croissante.

Malgré les avancées remarquables en matière d’efficacité et l’augmentation marquée du recours aux énergies propres, la dynamique transitionnelle a aussi faibli. Cette tendance traduit les impacts des questionnements autour de la justice énergétique, dans un contexte de hausse des prix, ces dernières années.

La sécurité énergétique continue également d’être mise à l’épreuve par les risques géopolitiques. Dans l’indice, le Maroc est noté 54,9/100. Concernant les sous-indices, le pays a obtenu 60,5 points en performance du système, 46,5 en préparation à la phase de transition, sachant que les chiffres les plus élevés permettent d’améliorer le classement.

Le Maroc mieux placé sur le plan régional

Sur le plan arabe, le Maroc se classe cinquième, précédé par le Qatar (50e mondial), les Emirats (52e), l’Arabie saoudite (58e) et le Sultanat d’Oman (62e). Au niveau de l’Afrique, le Maroc est en deuxième position derrière l’île Maurice (53e) et devant la Namibie (68e), le Kenya (70e), l’Egypte (75e), le Gabon (83e), l’Afrique du Sud (84e), l’Angola (86e) et l’Ethiopie au (87e).

Dans la région du Maghreb, le Maroc se trouve en tête du peloton, suivi de la Tunisie (89e) et de l’Algérie (91e), la Mauritanie et la Libye n’étant pas incluses au classement. A l’échelle mondiale, les dix premières places sont occupées par les pays européens, à commencer par la Suède, le Danemark, la Finlande, la Suisse, la France, la Norvège, l’Islande, l’Autriche, l’Estonie et les Pays-Bas.

Le rapport indique que malgré le ralentissement de la croissance de l’innovation, des pays comme la Chine et l’Inde mènent les efforts pour développer de nouvelles solutions et technologies dans ce domaine. Les économies avancées, ainsi que la Chine et le Brésil, continuent d’enregistrer les meilleures performances, outre les pays en développement alignés sur le progrès en la matière.