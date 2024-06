Espagne : Démantèlement du plus grand réseau de trafic de drogue du Maroc vers la Catalogne

Les autorités espagnoles ont à démantelé, à Barcelone, un réseau de trafic de drogue du Maroc vers la région de Catalogne par voie maritime. Selon les médias ibériques, 40 personnes ont été arrêtées, tandis que plusieurs armes à feu et plus de 18 tonnes de drogue, d’une valeur de 36 millions d’euros, ont été saisies. La bande organisées est décrite comme «la plus forte et la plus efficace dans l’introduction du cannabis en Catalogne au cours de la dernière décennie, puisqu’elle a réussi à acheminer 70% de la drogue par les ruisseaux, les plages, les rivières et les ports, à raison d’une livraison toutes les deux semaines».

Les mis en cause ont été placés en détention pour appartenance à une organisation criminelle, délits contre la santé publique, trafic de drogue et possession préméditée d’armes. Les opérations de démantèlement ont mobilisé plus de 200 policiers pour 14 perquisitions dans différentes villes de Catalogne, Malaga et Saragosse.

Les résultats de l’enquête ont également révélé l’existence d’une autre organisation de trafic de drogue basée à Malaga, collaborant avec le réseau démantelé pour distribuer de la drogue sur la côte catalane. Le groupe de Malaga est composé quant à lui de huit personnes, dont cinq ont été arrêtées dans la ville andalouse, deux à Saragosse et une à Melilla.