Maroc : Journée de lutte contre la désertification et la sécheresse

Le Maroc a célébré ce lundi 17 juin, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette date a pour but de mettre en lumière l'urgence d'une gestion durable des terres, alors que la dégradation des sols et la sécheresse constituent des défis environnementaux majeurs.

Chaque seconde, quatre terrains de football de terres saines se dégradent, représentant 100 millions d'hectares par an. Actuellement, près de 40% de la surface terrestre mondiale est déjà dégradée, menaçant la biodiversité et exacerbant la pauvreté.

Le thème de cette année «Unis pour les terres : Notre héritage, notre avenir» rappelle l'importance de la gestion durable des terres pour les générations présentes et futures. Il est nécessaire d'impliquer tout le monde pour inverser les tendances alarmantes et restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030.

Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), a déclaré : «jusqu’à 40% des terres de la planète sont déjà dégradées, affectant presque la moitié de l’humanité. Pourtant, des solutions existent». Par exemple, la restauration des terres permettrait aux populations de sortir de la pauvreté et de renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

Au Maroc, les effets de la désertification, amplifiés par le changement climatique, impactent sévèrement la biodiversité. Le Royaume, conscient des risques, a été parmi les premiers signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en 1996 et a adopté un Plan d’action national dès 2001.

Yassine Zegzouti, expert en changement climatique, note que le Maroc, dans un contexte semi-aride à aride, subit une sécheresse persistante affectant les réserves en eau et la sécurité alimentaire (accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive). En effet, les réserves des barrages atteignaient seulement 31,79% au 3 avril 2024.

Quant à la sécurité alimentaire, le Maroc a réussi à la maintenir malgré six années de sécheresse continue. Le pays s'est d'ailleurs engagé à mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies et à adopter des mesures d'atténuation et d'adaptation pour lutter contre la désertification et la sécheresse.

Proclamée en 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse sensibilise aux problèmes de désertification et de dégradation des terres. Elle propose des solutions pour prévenir ces phénomènes et renforce la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.