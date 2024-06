Espagne : Les Marocains représentent 22,5% du total des naturalisations en 2023

En 2023, l'Espagne a enregistré un nombre record d'étrangers naturalisés, atteignant 240 208 personnes, selon les données publiées ce vendredi par l'Institut National de la Statistique (INE). Ce chiffre représente une augmentation de 32,3% par rapport à 2022, marquant ainsi le plus haut niveau depuis le début de la série statistique en 2013, relate le journal espagnol ABC.

Parmi les nouveaux citoyens espagnols, les Marocains sont les plus nombreux, représentant 22,5% du total des naturalisations. Ils sont suivis par les Vénézuéliens (12,6%), les Colombiens (7,8%), les Équatoriens et les Honduriens, chacun représentant 4,7%. Sur les 240.208 personnes ayant acquis la nationalité, 21,2% résidaient déjà en Espagne, tandis que 78,8% venaient de l'étranger.

©Yabiladi

Au cours des neuf dernières années, les acquisitions de la nationalité espagnole par les résidents marocains ont montré une tendance fluctuante, avec des hausses marquées en 2022 (55.463) et 2023 (54.027). Ces pics récents contrastent avec les chiffres plus bas des années précédentes, notamment le plus grand creux enregistré en 2020, s'élevant à 27.027. Un tel écart peut être attribué à des changements dans les politiques migratoires espagnoles, aux conditions socio-économiques et sanitaires (Covid-19), influençant la décision de naturalisation des Marocains.

La répartition générale par genre montre que 54,8% des naturalisés sont des femmes, tandis que 45,2% sont des hommes. Les tranches d'âge les plus représentées sont celles des 30 à 39 ans, suivies par les 40 à 49 ans.

La Catalogne se distingue comme la région avec le plus grand nombre de naturalisations, dépassant les 60 000 cas.