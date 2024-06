France : La loi sur l’immigration sera abrogée par le Nouveau Front Populaire

Élaboré après quatre jours de discussions intenses, le projet commun du Nouveau Front Populaire, qui affiche «un rassemblement inédit», inclut l’abrogation de la réforme controversée de la loi sur l’immigration. Au début de l’année, le 26 janvier 2024, le Conseil constitutionnel avait partiellement censuré 35 des 86 articles de cette loi, soit 40% d’entre eux, parmi lesquels se trouvaient des restrictions des prestations sociales et du regroupement familial ainsi que la caution retour pour les étudiants étrangers.



Le texte final de la coalition de gauche place la question de l'immigration au cœur de ses priorités, visant à réformer en profondeur les procédures d'asile pour les rendre plus rapides et intuitives, ainsi qu’à simplifier les expulsions des individus en situation irrégulière. En échange, le Nouveau Front Populaire s'engage à fournir un soutien social renforcé ainsi qu'une autorisation de travail pour les demandeurs d'asile, tout en proposant de faire de la carte de séjour de dix ans, le principal titre de séjour délivré. Un autre aspect de ce projet est la mise en place d'un statut dédié aux déplacés climatiques.

Lutte contre le racisme



Parallèlement, ils incluent des mesures dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Pour ce faire, un Commissariat à l'égalité est proposé, dans le but d'abriter un Observatoire des discriminations et des pôles spécialisés dans les services publics et les cours d'appel. Cette initiative vise également à renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels contre l'antisémitisme et l'islamophobie, tout en répondant aux critiques d'ambiguïté de certaines formations politiques sur ces questions sensibles.

Par ailleurs, le programme reconnaît une «explosion inquiétante» et sans précédent «des actes racistes, antisémites et islamophobes» en France, relate l'AFP. Ils proposent d'appliquer un «plan interministériel pour analyser, prévenir et lutter contre l'antisémitisme en France, notamment à l'école et contre ses effets sur la vie des populations qui le subissent», ajoute la même source. Cette position fait écho à la réaction critique de Jean-Luc Mélenchon en juin dernier, lorsqu'il avait minimisé l'ampleur de l'antisémitisme en France en le qualifiant de «résiduel».



Quant au dossier sensible du conflit au Proche-Orient, le Nouveau Front Populaire condamne fermement ce qu'il décrit comme des «massacres terroristes du Hamas». Le programme appelle à un «cessez-le-feu immédiat à Gaza» et au respect de «l'ordonnance de la Cour Internationale de Justice (CIJ) », qui met en garde contre un «risque de génocide». Le parti plaide en faveur d'une reconnaissance rapide de l'État de Palestine aux côtés d'Israël.