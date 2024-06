Portugal : Deux ressortissants marocains victimes d'une attaque au couteau à Porto

Pont Dom Luís, qui enjambe le fleuve Douro entre Porto et Vila Nova de Gaia, Portugal. / Ph. DR

D'après les rapports des médias locaux, deux ressortissants marocains ont été victimes d'une attaque au couteau perpétrée par un groupe d'individus présumés de nationalité indienne, le lundi 10 juin à Porto, au Portugal.

Les autorités de la Polícia Judiciária, spécialisées dans les enquêtes criminelles au Portugal, ont ouvert une enquête sur cet incident et examinent actuellement les enregistrements de vidéosurveillance afin de procéder à l'identification des assaillants.

Le coup de couteau a été porté près du niveau supérieur du pont emblématique Dom Luís, qui franchit le fleuve Douro entre Porto et Vila Nova de Gaia. Les agresseurs ont pris la fuite après l'agression, ce qui a poussé les autorités à traiter l'incident comme une tentative de meurtre.

Les deux victimes originaires du Maroc, âgées de 24 et 28 ans, ont été blessées par arme blanche à plusieurs endroits de leur corps, notamment à la tête, à la poitrine, aux bras et aux jambes. L'agression a été perpétrée à l'aide d'un couteau et d'un objet métallique.

Un des deux individus a été transporté à l'Hôpital Santo António, tandis que l'autre a été emmené à l'Hôpital São João. Le motif de l'attaque reste toujours inconnu.