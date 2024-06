Visa Shengen : Perte de 13M€ pour les Algériens, 11M€ pour les Marocains

Depuis hier, le mardi 11 juin, le coût d'une demande de visa court séjour pour l'espace Schengen a augmenté de 10 euros, atteignant désormais 90 euros, relate Schengen News. En 2023, les demandeurs africains de visa Schengen se sont vus refuser 704 000 demandes non remboursables, soit une perte de 56,3 millions d'euros.

Les Algériens sont les plus touchés (10,18%), ayant dépensé plus de 13 millions d'euros pour des visas, refusés par la suite par des États de l'Union Européenne. La demande s'élève à 80 euros, ce qui équivaut à plus du tiers du salaire moyen (entre 224 et 246 euros) en Algérie. Les Marocains suivent (8,3%), avec environ 10,9 millions d'euros gaspillés, puis viennent les Égyptiens, les Nigérians et les Tunisiens.

Les Sénégalais, dont environ 70% des demandes sont refusées, ont perdu collectivement 2,11 millions d'euros. Pour les demandeurs du Congo-Brazzaville, de Guinée, du Mali et de Guinée-Bissau, le taux de refus dépasse la barre des 70%.

Globalement, l'année dernière, les Africains ont représenté 43% des pertes totales pour les demandeurs non européens tentant d'obtenir un visa Schengen. Avec l'augmentation du coût des demandes de visa, cette somme devrait encore croître en 2024.