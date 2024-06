Espagne : Plus de 240 bourses d’études pour les jeunes marocains résidants et les professionnels

L’ambassade du Maroc en Espagne et Planeta Formación y Universidades lancent la deuxième édition de leur programme d’aide aux études, avec un total de 241 nouvelles bourses de mérite pour l’année 2024-2025. Ce soutien couvre le premier cycle, le troisième cycle et la formation de niveau intermédiaire, ainsi que celle de niveau supérieur, la formation continue et le doctorat. Les étudiants pourront choisir parmi 126 programmes dans plus de 10 domaines, à travers divers établissements supérieurs dans le pays.

Selon les bourses, celles-ci peuvent couvrir jusqu’à 100% des frais la formation, 75% ou 50%. Elles visent ainsi à encourager l’accès à l’enseignement dans un cadre universitaire, autant pour les professionnels marocains et que pour les jeunes résidant en Espagne. Cette deuxième édition a été lancée lors d’un événement par l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, ainsi que le PDG de Planeta Formación y Universidades, Carlos Giménez.

En effet, ce programme fait partie du protocole de coopération signé en 2023 entre la représentation diplomatique, l’entité partenaire et les universités. A ce titre, Karima Benyaich s’est félicitée du renouvellement de l’accord de collaboration visant à valoriser le talent des jeunes et des professionnels marocains. Citée par La Razón, elle souligne que «le programme d’aide avec Planeta Formación y Universidades offre une précieuse opportunité pour mener à bien une carrière professionnelle, avec les compétences appropriées pour progresser dans tout secteur», en Espagne comme ailleurs.

L’appel pour bénéficier de ces bourses sera ouvert en ligne jusqu’au 31 octobre 2024.