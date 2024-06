MountainHer : Renforcement des coopératives féminines dans les régions montagneuses du Maroc

Les coopératives féminines occupent une place centrale dans l'autonomisation des femmes rurales au Maroc, participant activement au développement socio-économique des communautés locales. OXFAM Maroc, en partenariat avec l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et le Centre International de Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA), œuvre pour renforcer ce mouvement à travers le projet MountainHer, précise un communiqué de presse.

Ce projet, financé par la Fondation PRIMA, vise à établir les femmes rurales comme des piliers du progrès socio-économique dans les régions montagneuses. Il se concentre particulièrement sur les coopératives féminines productrices de céréales telles que le blé dur et l'orge, mais aussi sur la transformation de ces grains en produits alimentaires commercialisables comme le couscous.

Actuellement, le Maroc recense 7360 coopératives féminines, soit plus de 13,5% de l'ensemble des coopératives du pays, selon l'Office du Développement de la Coopération (ODCO). Le projet MountainHer a pour but d’améliorer la gouvernance de ces coopératives et à promouvoir l'équité au sein de leurs organisations. OXFAM apporte son expertise pour renforcer les compétences des femmes en gestion entrepreneuriale, logistique administrative, accès aux financements et aux marchés, ainsi qu'en vente et marketing.

En complément, les chercheurs de l'INRA et de l'ICARDA apportent leur expertise scientifique en développant des variétés de céréales mieux adaptées aux conditions climatiques des zones montagneuses. Ces variétés, testées dans la station expérimentale de l’INRA à Annoceur, permettent d'accroître la résilience des agricultrices face aux défis du dérèglement climatique. En outre, les coopératives sont encouragées à utiliser des céréales locales de qualité nutritionnelle supérieure et à adopter des pratiques agricoles plus durables.