Rabat : Inauguration du showroom Néo Motors, 15 ouvertures prévues au Maroc

Néo Motors, le premier constructeur automobile marocain, a ouvert ce vendredi 7 juin, son premier showroom à Rabat. Cet événement fait suite à la présentation de leur modèle au roi Mohammed VI en mai 2023. À cette occasion, une dizaine de nouveaux clients ont reçu les clés de leur véhicule Néo Motors, conçu et fabriqué au Maroc.

Ce premier modèle de la marque a été réalisé pour répondre aux besoins spécifiques du marché local. Néo Motors prévoit de lancer une gamme de véhicules, y compris des modèles électriques, démontrant ainsi son engagement envers l'innovation et la mobilité durable.

«L'ouverture de ce premier showroom est la réalisation d’un rêve», a déclaré Nassim Belkhayat, fondateur et PDG de Néo Motors. Il a rappelé que l'idée de cet emplacement remontait à quatre ans, bien avant la construction de l’usine et la conception du prototype.

Néo Motors prévoit d'étendre sa présence nationale en ouvrant une quinzaine de showrooms supplémentaires à travers le Maroc, en partenariat avec le groupe Marjane et la société Speedy Maroc, qui assure le service après-vente. Cet accomplissement a été possible grâce à des partenariats avec le Crédit Agricole du Maroc (CAM), le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), ainsi que les organismes de financement Sofac et Wafasalaf.