Tanger : BB Events facilite le retour des femmes de la diaspora marocaine

L’agence BB Events, consacrée à la promotion et au soutien des femmes, organisera les 8 et 9 juillet ainsi que les 23 et 24 septembre prochains, à Tanger, des évènements dédiés à l’accueil des femmes de la diaspora marocaine, de retour dans leur pays d’origine. Bochra Benjelloun, la fondatrice de BB Events, supervisera personnellement ces initiatives, garantissant ainsi un réseau d'informations et de conseils de qualité.

Sous le thème "Les femmes et l'avenir au Maroc", les évènements mis en place, consistent à offrir un retour encadré par le biais d’organismes officiels. Un suivi et un soutien seront proposés aux femmes pour assurer le succès de leurs projets d'installation et d'investissement.

Effectivement, en partenariat avec les autorités locales et des professionnels du droit, de la finance et de l’éducation, le programme prévoit d'apporter des conseils juridiques, fiscaux et éducatifs. Une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale fournira notamment des informations sur la scolarisation des enfants et leur intégration au système éducatif marocain.

De plus, des liens seront établis avec des associations de femmes entrepreneures telles que l'AFEM pour offrir des perspectives sur le soutien aux femmes au Maroc, en collaboration avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) afin de fournir des informations sur l'emploi et les programmes de formation professionnelle.

Enfin, l’évènement proposera des sessions de réseautage afin d’encourager le lien et les échanges sociaux et, par conséquent, garantir une transition réussie et durable.