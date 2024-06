Tétouan : 600 universitaires réclament l’annulation d’un partenariat académique avec Israël

Plus de 600 professeurs et cadres de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan ont signé récemment une pétition réclamant l’annulation d’un protocole d’accord (MOU), acté en septembre 2022 avec l’Université israélienne de Haïfa. Ce cadre porte sur le renforcement de la coopération dans les domaines des sciences marines, de l’aquaculture durable, des technologies marines et de la recherche écologique. Il devrait être examiné lors de la prochaine réunion du Conseil universitaire.

Dans ce sillage, l’initiative des signataire est qualifiée par ces derniers de «démarche de solidarité avec le peuple palestinien contre les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité qu’il subit depuis plus de huit mois», particulièrement dans la bande de Gaza. La pétition appelle notamment à «des décisions légales et politiques fortes contre l’entité sioniste».

«Les crimes de l’occupation ont délibérément et systématiquement visé les établissements d’enseignement supérieur, dont des présidents d’universités, des doyens, des professeurs et des étudiants qui ont été martyrisés», fustige la pétition.

Cette action intervient deux ans après la signature d’un accord de coopération entre le ministère marocain de l’Enseignement supérieur et son homologue israélien.