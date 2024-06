Maroc : Adil El Fakir nommé directeur général de l’Office national des aéroports par le roi

Ce samedi 1er juin, à Rabat, Adil El Fakir a été nommé Directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA) par le roi Mohammed VI.

Titulaire d’un MBA de l’École des ponts Paris, le chef d'entreprise marocain a obtenu un DESS en études marketing de l’Université des sciences sociales de Toulouse, ainsi qu’un master de l’Institut marocain de commerce et de gestion.

Avant de rejoindre l’ONDA, Adil El Fakir était, depuis 2018, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Entre 2013 et 2018, il a occupé divers postes de responsabilité, notamment celui de directeur de la régie publicitaire de la SNRT, de directeur général adjoint de Atlas Bottling Company, et de directeur régional du marketing pour l’Afrique du Nord et l’Afrique équatoriale de The Coca-Cola Company.

En tant que nouveau directeur général de l’ONDA, il aura pour mission de superviser la gestion et le développement des infrastructures aéroportuaires du Maroc, un secteur clé pour le développement économique et améliorer l'attractivité touristique du pays.