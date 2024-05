Sahara-CIA files #12 : Les soldats algériens ont refusé un conflit qui ne les concerne pas

En 1976, un document de la Central Intelligence Agency (CIA) a fait état des oppositions grandissantes au sein de l’armée algérienne, vis-à-vis du président Houari Boumédiène. Dans un contexte où les élections se sont longtemps fait attendre, exacerbant les critiques à l’égard de la politique étrangère et nationale, le chef d’Etat a de plus en plus porté son attention sur les affaires intérieures de son pays.

Déclassifié en décembre 2016, le document mentionne que «Boumédiène a perdu son prestige à la suite de l’échec de ses efforts pour empêcher le Maroc et la Mauritanie de contrôler le Sahara occidental». Par conséquent, «un sentiment de malaise général a commencé à se développer à Alger», malgré que «la position du président demeure forte, en déjouant ou oppressant les principaux rivaux» politique locaux.

Des décisions imposées

Le document affirme que même si le pouvoir présidentiel de Boumédiène s’est renforcé au fil des années, «le Conseil révolutionnaire semble être capable de s’affirmer». Ce dernier serait même derrière «certaines décisions imposées à Boumédiène, concernant la question du Sahara occidental». Après une semaine de tentatives de médiations entre le Maroc et l’Algérie, début février de cette année-là, des responsables égyptiens ont déclaré que le président algérien avait «sensiblement durci sa position» après consultations avec le Conseil.

Les informations faisant état d’un mécontentement parmi certains des principaux conseillers de Boumédiène se sont confirmées de plus en plus. Alors ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika est souvent mentionné parmi les responsables les plus frondeurs, au même titre que le commandant de la gendarmerie nationale Ahmed Bencherif. Pour leur part, le colonel Yahyaoui et le ministre de l’Industrie et de l’énergie, Belaïd Abdeslam, se sont opposés à certaines politiques de Boumédiène ou ont été en désaccord avec lui, pour d’autres raisons.

«Il est probable que le rôle important de Boumédiène à façonner la politique sur la question du Sahara a suscité une certaine consternation parmi les officiers de l’armée, qui n’ont pas été largement consultés. Le président est sans aucun doute conscient de cette colère par des canaux sécuritaires ou à travers son entourage.» Document de la CIA

Le mécontentement a commencé à se manifester, «malgré le barrage continu de la propagande officielle en faveur du droit à l’autodétermination du Sahara et du Front Polisario». Dans ce contexte, «l’opinion publique a généralement réagi avec indifférence au différend avec le Maroc sur le Sahara occidental», selon la CIA. Certains conseillers du président se sont opposés à ce que la question de la rareté des ressources nécessaires au développement économique national soit réorientée vers une cause non-décisive.

Les soldats refusent de se lancer dans une guerre qui «n’est pas la leur»

Le document des renseignements américains affirme qu’«en outre, il est peu probable que les soldats algériens s’engagent en nombre dans un conflit qu’ils ne considèrent pas comme le leur». De ce fait, la CIA considère qu’«une critique aussi franche de la politique gouvernementale et du régime est quelque chose de nouveau pour l’Algérie».

En mars 1976, «quatre anciens hommes politiques algériens, qui vivaient dans l’oubli depuis plus d’une décennie, ont diffusé un Appel au peuple algérien, condamnant la politique de confrontation du régime avec le Maroc à propos du Sahara, tout en appelant à des élections libres et indépendantes».

Aussi, les signataires ont préconisé de «mettre fin au culte de personnalité» qui s’est développé autour de la figure de Boumédiène. A la suite des réactions suscitées par l’appel au sein des opposants algériens en exil, la réaction du régime n’a pas tardé. Les quatre auteurs ont été assignés à résidence et placé sous une surveillance très stricte, note encore la CIA.

Les médias gouvernementaux les ont également dénoncés et l’exécutif algérien a ensuite décrit l’appel des dissidents comme étant une ingérence étrangère illustrant une supposée menace «impérialiste» sur la révolution algérienne. Bien qu’il y ait «peu de preuves d’une réaction massive et conséquente en faveur à l’appel», l’embarras du pouvoir central a été évident.

Selon le document, le président algérien a tenté de s’attirer les faveurs de ses militaires, notamment en abandonnant ses «principes socialistes» et en se gardant de «freiner de manière générale les intérêts de l’élite privilégiée, en particulier des officiers supérieurs de l’armée, dont beaucoup sont devenus de grands propriétaires fonciers».