Belgique : Fatiha Saidi retenue parmi les 28 fellows de la Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Psychopédagogue, associative, autrice et ancienne parlementaire belgo-marocaine, Fatiha Saidi a été désignée parmi les 28 «fellows» de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pour l’année 2024. Annoncée jeudi 30 mai, cette candidature aboutie a été portée par Imane Lechkar, docteure en anthropologie sociale et culturelle, professeure et titulaire de la chaire Fatima Mernissi au département de sciences politiques de la VUB et au Centre de recherche universitaire sur le genre, la diversité et l’intersectionnalité (RHEA).

Dans ce sens, Imane Lechkar a soutenu son choix en rappelant que Fatiha Saidi «occupe une place centrale au sein du réseau de la Chaire Fatima Mernissi», grâce à sa capacité fédératrice permettant «des connexions précieuses» entre le monde académique de la VUB et la sphère de l’action politique. A ce titre, elle incarne d’ailleurs «un rôle crucial dans le développement des conférences et des interventions publiques».

«Elle nous aide aussi pour acquérir des financements pour des projets émancipatoires. Son engagement renforce la Chaire Fatima Mernissi dans la défense des droits humains, dans la défense des droits des femmes musulmanes et dans la promotion de l’égalité des genres», a souligné Imane Lechkar.

Comme les autres fellows, Fatiha Saidi s’est vu décerner la sculpture spécialement conçue pour l’occasion. Il s’agit d’une création de Paul Van Gijsegem, inspirée de l’Epopée de Gilgamesh et Enkidu pour symboliser l’immortalité de l’amitié… La vraie grande statue se trouve sur le campus de la VUB depuis 1985.