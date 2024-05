ONMT - Scandinavie : Un Light Tour pour renforcer l'attractivité touristique d'Agadir

Du 27 au 30 mai, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) a organisé un Light Tour dans les quatre capitales scandinaves, à savoir Stockholm (Suède), Copenhague (Danemark), Helsinki (Finlande) et Oslo (Norvège). Cet évènement a permis de renforcer les liens avec les tour-opérateurs et agents de voyage de la région.

Près de quinze opérateurs marocains se sont rendus sur place afin d'établir des relations avec leurs homologues nordiques et promouvoir les expériences marocaines et ce, à travers de nouvelles capacités aériennes conclues par l'ONMT avec Norwegian Airlines et Scandinavian Airlines. Au total, 150 opérateurs scandinaves ont été approchés lors de ce Light Tour.

L'ambition de l'ONMT est de positionner le Maroc, et précisément la ville d'Agadir, comme une destination de choix pour les voyageurs scandinaves, notamment en période hivernale. L'objectif est d'augmenter substantiellement le nombre de visiteurs et de raviver la notoriété d'Agadir.

Cette stratégie inclut le doublement des capacités aériennes en provenance de Scandinavie pour l'hiver 2024. Sept nouvelles liaisons seront lancées par Norwegian Airlines, dont quatre à destination d'Agadir et trois vers Marrakech. Les fréquences de Scandinavian Airlines (SAS) entre Copenhague et Agadir seront également doublées.

Ainsi, le Maroc sera desservi par 21 vols hebdomadaires directs en provenance des quatre capitales scandinaves, de Riga, la capitale de la Lettonie et enfin de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède.