Sahara : Israël présente ses excuses sur la carte tronquée du Maroc

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié d'«erreur involontaire» et «technique» la représentation d'une carte du monde arabe et de l'Iran, avec le Maroc sans son Sahara, brandie par le Premier ministre Benyamin Netanyahu lors d'une interview sur TF1 et LCI. Vendredi 31 mai en matinée, la diplomatie a rappelé que Tel-Aviv reconnaissait la souveraineté marocaine sur les provinces du sud, depuis un peu plus d'un an.

Répondant à la polémique suscitée sur les réseaux sociaux, le porte-parole arabe du ministère israélien des Affaires étrangères, Hassan Kaabia, a formulé des excuses via le réseau social X. Par la même occasion, il a souhaité transmettre un message au roi Mohammed VI, affirmant qu'il voudrait clarifier la situation sur ce qu'il a qualifié d'erreur.

Dans son message, le responsable a réaffirmé qu'Israël maintenait sa reconnaissance antérieure du Sahara comme partie légitime et intégrant du territoire marocain. Pour autant, s'agit de la troisième bévue de Netanyahu depuis la reprise des relations avec le Rabat.