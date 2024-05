Sur TF1, Netanyahu présente une carte du Maroc sans son Sahara

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu est apparu dans une interview sur les chaînes de télévision françaises TF1 et LCI jeudi 30 mai, tenant une carte du monde arabe et de l'Iran qui excluait le Sahara occidental du territoire marocain. Une nouvelle bévue, la troisième du genre depuis la reprise des relations entre le Maroc et Israël, qui a suscité l'ire des Marocains sur les réseaux sociaux.

Pourtant, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI en juillet 2023, Netanyahu a annoncé la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il avait promis de refléter cette position dans tous les travaux et documents d'Israël aux Nations Unies, dans les organisations régionales et internationales, et avec tous ses partenaires diplomatiques. De plus, il a exprimé son intérêt pour l'ouverture d'un consulat à Dakhla pour solidifier cette décision.

Depuis la guerre israélienne contre Gaza en octobre dernier, les relations israélo-marocaines, qui avaient repris en décembre 2020, sont devenues plus tendues. Le Royaume a été plus critique envers Israël dans divers forums internationaux et régionaux.