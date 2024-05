L'ANEF annonce un risque élevé d'incendies de forêts dans le Nord du Maroc

L'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) émet quotidiennement des cartes prédictives identifiant les zones à risque d'incendies de forêts dans tout le pays. Du 30 mai au 2 juin 2024, après analyse des données sur les types de forêts, leur combustibilité, ainsi que les conditions climatiques et topographiques, certains endroits présentent un risque élevé voire extrême, précise un communiqué de presse.

Les provinces de Tanger Assilah, Fahs Anjra, Al Houceima, Nador, Oujda Angad, Taourirt, Taza, Khenifra et Beni Mellal sont classées en niveau de risque extrême (niveau rouge), tandis que Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Driouch, Sefrou, Taroudant, Berkane, Rabat, Skhirat-Témara, Salé et Kénitra sont en niveau élevé (niveau orange). Enfin, Tetouan, Mdiq-Fnideq et Agadir Ida Outanane sont en niveau moyen (niveau jaune).

Il est demandé aux résidents des zones boisées, ainsi qu'aux estivants, visiteurs et travailleurs forestiers, de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux. En cas d'observation de fumées ou de comportements suspects, veuillez alerter les autorités locales.