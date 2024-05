Maroc : 7 morts et plusieurs blessés dans l’explosion d’un cargo à Jorf Lasfar

Un bilan provisoire fait état, cet après-midi, de sept morts et de plusieurs blessés, après une explosion suivie d’un incendie sur le navire panaméen Toro Rosso, près du port de Jorf Lasfar. Cité par SNRTnews, un responsable du ministère de la Santé et de la protection sociale a déclaré que les dépouilles de plusieurs victimes avaient été sorties des lieux du drame, tandis que trois personnes transférées à Casablanca ont succombé plus tard à leurs blessures.

Ce jeudi matin à bord, trois personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées. Selon des informations initiales obtenues par Le360, le drame s’est produit à près de 8 miles nautiques du site portuaire. Affrété par une compagnie éthiopienne, le navire allait charger une cargaison d’engrais, «quand soudain une violente déflagration a été entendue». Le feu a ensuite envahi le compartiment moteur du véhicule maritime, au bord duquel se trouvait une vingtaine de membres de l’équipage de diverses nationalités.

Une fois l’alerte lancée, la Protection civile et les autorités locales d’El Jadida ont été mobilisées pour maîtriser le feu, notamment à l’aide d’un hélicoptère de la gendarmerie. L’intervention a permis d’évacuer les morts et les blessés.