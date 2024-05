Yassine Bounou nommé meilleur gardien de la Saudi Pro League

Le gardien de but marocain Yassine Bounou. / Ph. DR

Le portier Yassine Bounou, qui évolue avec Al Hilal en club, a été nommé meilleur gardien de la Saudi Pro League pour la saison 2023-2024. Lors de cette saison, il a gardé sa cage inviolée à 15 reprises et n'a encaissé que 20 buts, en 31 participations aux matchs.

L'international marocain a également été nommé gardien du mois à trois reprises : octobre 2023, novembre 2023 et février 2024, selon le club saoudien Al Hilal.

? #AlHilal’s Great Wall “Yassine Bounou” Wins the Best GK in Roshn Saudi League ?? pic.twitter.com/djdbyIwAqF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 29 mai 2024

Yassine Bounou a conclu la saison en remportant le titre de la Saudi Pro League avec son club, qu'il a rejoint en août 2023 pour trois ans.

Le gardien de but a été nominé pour le Ballon d'Or 2023 et les Best FIFA Football Awards 2023. En décembre 2023, il a remporté le prix CAF du meilleur joueur masculin de l'année.