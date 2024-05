Maroc : Oracle investit 140 millions de dollars dans deux régions cloud

Un mémorandum d’entente a été signé à Marrakech, mercredi 29 mai, entre le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, représenté par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, Mohcine Jazouli, le ministère de la Transition numérique et de la réforme administrative, représenté par la ministre déléguée auprès du chef du Gouvernement, Ghita Mezzour, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), représentée par le directeur général Ali Seddiki et Oracle Systems Limited.

Oracle, premier hyperscaler à mettre en place des régions de cloud public en Afrique du Nord, prévoit d’en ouvrir deux au Maroc pour stimuler et soutenir la transformation numérique des entreprises, des universités, des investisseurs et plus généralement, de l’économie nationale. L’objectif est d'offrir une technologie cloud flexible et sécurisée, tout en répondant aux exigences en matière de résidence et de sécurité des données.

«Nous accueillons favorablement l’investissement d’Oracle au Maroc, soulignant la forte confiance qui existe dans les compétences et le talent de la jeunesse marocaine. Ce projet met en évidence notre engagement à favoriser l’innovation technologique au sein de notre nation. De plus, il positionne le Maroc fortement sur la scène internationale, démontrant nos capacités et volonté d’être un des leaders de l’économie numérique mondiale», a déclaré le ministre Jazouli.

«En tant que l’une des plus grandes économies d’Afrique et possédant de solides liens commerciaux et culturels avec l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et l’Europe, le Maroc offre des opportunités de croissance uniques aux entreprises qui souhaitent accélérer leur expansion en déployant les dernières technologies numériques», a déclaré pour sa part Richard Smith, vice-président exécutif en technologie pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique à Oracle.

L’investissement, estimé à 140 millions de dollars étalé sur cinq ans, permettra à Oracle de développer une gamme complète de services cloud via deux data centers situés à Casablanca et Settat. Ce projet offrira aux entreprises locales et régionales l'accès à des services cloud de pointe, augmentant ainsi l'efficacité et la compétitivité de leurs activités respectives.