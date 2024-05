African Lion 2024 : Le chef de l’AFRICOM au Maroc

Le général du Corps des Marines des Etats-Unis et chef du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM), est arrivé ce mercredi 29 mai à Agadir. Au siège de la Zone Sud des Forces armées royales, Michael Langley, accompagné de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, a eu des entretiens avec l’Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, le général de division Mohammed Berrid, indique les FAR dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La visite du chef de l’AFRICOM intervient alors que l’exercice «African Lion 2024», dont le coup d’envoi a été donné le 20 mai, entame sa dernière ligne droite. La baisse de rideau de l’édition de cette année de ces manœuvres militaires, organisée conjointement par les armées du Maroc et des Etats-Unis, est programmée pour le vendredi 31 mai.

Le général Michael Langley s’est déjà rendu au royaume en février.