Les tendances digitales de 2024 : Ce que votre entreprise doit savoir

Comment anticiper ces évolutions ? Quelles sont les tendances clés de 2024 qui vont impacter votre secteur ? De l’intelligence artificielle au métavers en passant par la Web 3.0, de nombreuses disruptions se profilent. Pour vous aider à y voir plus clair et en collaboration avec l’agence web id.agency, nous avons identifié les 10 grandes tendances à suivre cette année. Un tour d’horizon complet pour embrasser la prochaine vague d’innovation.

1. L’IA conversationnelle et prédictive

Après des années d’expérimentations, l’intelligence artificielle va enfin entrer dans le quotidien des entreprises et des consommateurs en 2024. Portée par les progrès de l’apprentissage machine et du traitement du langage naturel, l’IA va s’immiscer dans de nombreux pans de l’économie. Dans le marketing et la relation client, on verra se généraliser les assistants conversationnels (chatbots, voicebots) capables d’interagir de manière naturelle et contextuelle avec les utilisateurs.

Mais l’IA ira plus loin, avec des solutions prédictives capables d’anticiper les besoins et les comportements pour personnaliser l’expérience à chaque étape du parcours client. Des systèmes de recommandation hyper-ciblés aux campagnes marketing totalement automatisées, l’IA va permettre de passer à l’ère de la personnalisation de masse. Un levier de performance et d’engagement client à ne pas négliger.

2. Le métavers, nouvelle frontière de l’expérience client

Après des années de développement, le métavers va enfin devenir une réalité en 2024. Cet univers virtuel immersif et persistant, où les utilisateurs pourront interagir, travailler, se divertir et consommer, va ouvrir de nouvelles perspectives pour repenser l’expérience client. Certaines agences web se positionnent déjà sur cette nouvelle frontière pour accompagner les marques dans la conception d’expériences métavers inédites. Grâce aux technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte, les marques pourront créer des espaces de vente et de découverte révolutionnaires.

Des showrooms virtuels pour essayer des produits, des événements exclusifs pour lancer une nouvelle collection, des expériences immersives pour faire vivre son univers de marque… Le métavers offrira un terrain de jeu unique pour se différencier et créer de la valeur. Pour en savoir plus sur les opportunités du métavers pour votre entreprise, n’hésitez pas à vous rapprocher des experts d’id.agency.

Mais au-delà du marketing, le métavers pourrait aussi révolutionner les modèles d’affaires avec l’émergence d’une véritable économie virtuelle basée sur la blockchain et les NFTs. De quoi repenser la propriété numérique et les modes de consommation.

3. La Web 3.0 décentralisée et la blockchain

Justement, la Web 3.0 et la blockchain seront au cœur des évolutions technologiques de 2024. Après les prémices des cryptomonnaies et des NFTs, on assistera à une véritable démocratisation de ces technologies de confiance décentralisée. Fini les intermédiaires et les tiers de confiance centralisés, la Web 3.0 reposera sur des réseaux peer-to-peer et des protocoles open source pour garantir la traçabilité, la transparence et la sécurité des échanges.

Un modèle qui pourrait révolutionner de nombreux secteurs comme la finance, l’immobilier, la supply chain ou encore la création de contenu. Pour les entreprises, c’est l’opportunité d’explorer de nouveaux business models désintermédiés, mais aussi de repenser leur relation client sur des bases de confiance renforcée. Un virage stratégique à préparer dès maintenant.

4. L’économie de la donnée et la Data for Good

Autre tendance forte de 2024 : la montée en puissance de l’économie de la donnée. Face à la prise de conscience des enjeux de confidentialité et de souveraineté numérique, un nouveau paradigme va s’imposer : la donnée comme un bien précieux à valoriser. Exit le modèle historique où les données personnelles étaient captées et monétisées à l’insu des utilisateurs.

Place à une approche éthique et responsable, où chacun pourra choisir de monétiser ou non ses données auprès des entreprises, dans un cadre juridique renforcé. Pour les marques, c’est l’opportunité de bâtir une relation de confiance durable avec leurs clients, en promouvant une utilisation vertueuse et transparente des données. Le mouvement «Data for Good» visant à utiliser les données pour résoudre des problématiques sociétales et environnementales prendra également de l’ampleur.

5. Le cloud computing et l’edge computing

Sur le plan des infrastructures, le cloud computing poursuivra sa progression fulgurante en 2024, porté par les enjeux de scalabilité, de flexibilité et de sécurité des systèmes d’information. Mais on verra aussi émerger une nouvelle tendance complémentaire : l’edge computing.

Cette approche vise à rapprocher les ressources de calcul et de stockage au plus près des terminaux et des objets connectés, pour gagner en réactivité et en performance. Idéal pour les applications qui nécessitent une faible latence comme la réalité augmentée, la robotique ou encore la conduite autonome. Un modèle hybride alliant cloud et edge computing devrait donc se généraliser, avec des enjeux de sécurité, d’interopérabilité et de gouvernance des données à prendre en compte.

6. L’Internet des objets et l’Internet of Everything

Autre tendance technologique à suivre en 2024 : la poursuite de la démocratisation de l’Internet des objets (IoT). Avec la 5G et la baisse des coûts des capteurs, on devrait voir exploser le nombre d’objets connectés dans notre environnement, des appareils électroménagers aux équipements industriels en passant par les infrastructures urbaines.

Mais au-delà de l’IoT, c’est un véritable Internet of Everything (IoE) qui se profile, où les objets, les personnes, les processus et les données seront interconnectés en temps réel. Un réseau intelligent et autonome qui permettra d’optimiser les opérations, d’améliorer l’expérience client et de créer de nouveaux services. Pour les entreprises, c’est l’opportunité de repenser leurs modèles d’affaires, de développer de nouvelles offres connectées et de capter de précieuses données pour personnaliser leurs produits et services.

7. L’essor de la réalité étendue (XR)

Autre technologie amenée à se démocratiser en 2024 : la réalité étendue ou XR, qui regroupe la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et la réalité mixte (MR). Grâce aux progrès matériels et logiciels, ces technologies vont enfin franchir un cap et s’imposer dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, notez que Les agences web comme WEME se spécialisent d’ores et déjà sur ces nouveaux terrains d’innovation pour en savoir plus et accompagner leurs clients.

De la conception industrielle à la formation professionnelle en passant par le divertissement et le retail, la XR va permettre de créer des expériences immersives et interactives inédites. Un levier de différenciation et d’engagement pour les marques, mais aussi un formidable outil pour optimiser les processus et la collaboration. Avec le développement du métavers et des jumeaux numériques, la XR deviendra une brique incontournable des systèmes d’information de demain. Un virage technologique à préparer dès maintenant.

8. La cybersécurité par design

Face à la multiplication des surfaces d’attaque avec l’essor du cloud, de l’IoT et du edge computing, la cybersécurité sera plus que jamais un enjeu stratégique pour les entreprises en 2024. Mais au-delà des solutions défensives classiques, une nouvelle approche va s’imposer : la cybersécurité par design.

L’idée est d’intégrer les enjeux de sécurité dès la conception des systèmes, applications et objets connectés, plutôt que de les considérer comme une couche à rajouter a posteriori. Une démarche proactive qui vise à réduire les risques et les coûts sur le long terme. Des frameworks comme le «Security by Design» ou le «Privacy by Design» vont se généraliser, avec des enjeux de gouvernance, de formation et d’adoption des bonnes pratiques à tous les niveaux de l’entreprise.

9. L’expérience employé augmentée

Autre tendance forte de 2024 : la volonté des entreprises d’améliorer l’expérience de leurs collaborateurs en s’appuyant sur les technologies digitales. Après avoir longtemps focalisé leurs efforts sur l’expérience client, les organisations vont se pencher sur l’expérience employé pour favoriser l’engagement, la productivité et la rétention des talents.

Grâce aux outils collaboratifs, à la réalité étendue, à l’intelligence artificielle ou encore à l’analyse des données RH, il sera possible de personnaliser les parcours, de faciliter la montée en compétences et d’améliorer le bien-être au travail. Un enjeu stratégique pour attirer et fidéliser les meilleurs profils dans un marché de l’emploi tendu, mais aussi pour booster la performance opérationnelle.

10. La régulation des technologies disruptives

Dernière tendance à anticiper en 2024 : le renforcement de la régulation autour des technologies disruptives comme l’IA, la blockchain, le métavers ou encore l’Internet des objets. Face aux risques éthiques, sécuritaires et sociétaux posés par ces innovations de rupture, les autorités vont se saisir du sujet pour encadrer leur développement. De nouvelles réglementations vont ainsi voir le jour pour garantir le respect de la vie privée, la protection des données personnelles, la transparence des algorithmes ou encore la responsabilité des systèmes d’IA.

Un cadre juridique qui impactera de nombreux secteurs et que les entreprises devront intégrer dans leur feuille de route. Loin d’être un frein, cette régulation permettra au contraire d’accélérer l’adoption de ces technologies en renforçant la confiance des consommateurs et des citoyens. À condition d’anticiper ces évolutions dès maintenant.

En somme, l’année 2024 s’annonce riche en innovations de rupture pour le monde de l’entreprise. De l’intelligence artificielle au métavers en passant par la Web 3.0 et l’Internet des objets, ces tendances digitales vont bouleverser les modèles d’affaires, les modes de consommation et l’expérience client et employé. Pour rester compétitif, il est essentiel d’anticiper ces mutations technologiques, sociétales et réglementaires.

En intégrant ces tendances dans votre feuille de route stratégique, en formant vos équipes et en expérimentant ces innovations, vous préparerez votre entreprise à embrasser ces nouvelles opportunités de croissance.