Amazon Web Services et Orange proposent un service de cloud computing au Maroc

Amazon Web Services (AWS) a annoncé, ce mercredi, son projet de services de cloud computing au Maroc. L’initiative est lancée en réponse à la demande croissante d’hébergements de données locaux sécurisés de la part des banques, des télécoms et du secteur de santé.

La filliale d’Amazon proposera ses services via la plateforme AWS Wavelength, en partenariat avec l’opérateur de télécommunications Orange. Selon Reuters, ce dernier sera en charge de l’hébergement des services dans ses centres de données, tout en couvrant également le Sénégal.

Citées par l’agence de presse, les prévisions de la plateforme de données Statista indiquent que le marché du cloud devrait croître de 15% par an, atteignant 18 milliards de dollars d’ici 2028. Dans ce contexte, l’infrastructure AWS aidera les entreprises qui souhaitent conserver leurs données localement, y compris celles des secteurs des télécommunications, financier, public et de la santé.

«Les clients de toutes tailles et de tous secteurs au Maroc et au Sénégal pourront accéder à des services locaux de calcul et de stockage AWS pour leurs besoins en matière de résidence des données, de faible latence et de sécurité des applications», a déclaré Jan Hofmeyr, vice-président d’AWS.

Le cloud computing permet de fournir des services informatiques, tels que des serveurs, du stockage, des bases de données, des réseaux, des logiciels, des analyses via Internet, pour offrir une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d’échelle.