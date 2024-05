Salon ITB Shanghai 2024 : l'ONMT étend son rayonnement touristique en Chine

Pour la première fois, l'ONMT participe au salon ITB China 2024 à Shanghaï, du 27 au 29 mai, accompagné d'une délégation d'opérateurs marocains. Sous le thème «Prospérer dans la transformation, atteindre de nouveaux sommets. Ensemble», ce salon leader dans l'industrie du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie a réuni pas moins de 800 exposants, venus de plus de 80 pays différents, précise un communiqué de presse.

Pendant l'événement, l'ONMT a renouvelé des partenariats avec des acteurs clés comme CTrip, et a établi de nouveaux liens avec des Tours-Opérateurs importants de la région de Guangzhou & Shenzhen : JZL et NiceTour. De leur côté, les opérateurs marocains ont engagé des discussions prometteuses avec leurs homologues chinois, visant à développer une coopération commerciale fructueuse.

À terme, l’ONMT souhaite accueillir près de 500.000 touristes chinois par an, qui en moyenne, dépensent deux fois plus pendant leur séjour, que les touristes américains. Des initiatives telles que des campagnes promotionnelles ciblées et des «éductours» sont prévues pour stimuler l'intérêt des touristes chinois pour le Maroc.

Avec une population de 1,4 milliard d'habitants et 150 millions de voyageurs annuels, la Chine représente le premier marché émetteur de touristes dans le monde. Dans la stratégie "Light In Action" de l'ONMT, le marché chinois est identifié comme un axe majeur pour dynamiser le secteur touristique marocain.