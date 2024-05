Turin : Arrestation d’un Marocain pour sa propagande de Daech en Italie

Les membres de la Division des investigation générales et des opérations spéciales (DIGOS) en Italie ont interpellé un ressortissant marocain à Turin, mardi28 mai, pour ses liens présumés avec le groupe terroriste Daech. Naturalisé italien puis déchu de cette nationalité pour les mêmes raisons, Halili Elmahdi, 29 ans, est considéré comme l’auteur des premiers textes de propagande jihadiste écrits dans la langue du pays. Résidant à Lanzo Torinese, il est ainsi accusé d’association terroriste et d’affiliation aux idées de Daech en Italie, rapporte La Notizia.

Selon la même source, l’individu a déjà été arrêté à deux reprises, en 2015 et en 2018 dans la région de Turin, toujours pour terrorisme et liens avec Daech. Dans le temps, il a été appréhendé pour avoir mené une campagne de radicalisation et d’enrôlement via Internet. Après sa condamnation devenue irrévocable en 2022, la nationalité italienne lui a été retirée. Si les autorités du pays l’ont remis en liberté en juillet 2023, des «obstacles» d’ordre administratif n’auraient pas permis d’exécuter son expulsion du territoire.

La police d’Etat a établi que durant ce séjour pénitentiaire et après sa sortie de prison, le mis en cause a «fièrement déclaré qu’il continuait à appartenir» à Daech, ce qui traduit, selon les investigations, «ses intentions» jihadistes et violentes. Bien avant toutes ces années, l’homme a été condamné une première fois en 2009.

Les enquêteurs estiment qu’en détention, il a «renforcé ses convictions fondamentalistes, en adoptant des attitudes de plus en plus violentes à l’intérieur de la prison, mais également après son retour à la liberté».