Italie : 22 start-ups marocaines bénéficient d’un projet de formation

L’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE/Ita) lance une formation à l’internationalisation destinée aux start-up marocaines innovantes, du 1er au 4 juillet au Technoparc de Casablanca et fin octobre 2024 en Italie. En collaboration avec l’ambassade d’Italie à Rabat, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Lab Innova for Africa, initié par l’ICE en 2019 et impliquant 275 entreprises africaines axées sur l’agroalimentaire. L’agence de presse Ansa rappelle que ce projet est mis en œuvre en Angola, en Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Ghana, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, l’Ouganda, la Tunisie et le Maroc.

Dans le royaume, l’Innova Lab regroupe 22 startups innovantes opérant dans les secteurs de l’énergie, de la greentech, de l’agritech, de la medtech ICT, de la big data, de la fintech, du blockchain, d’Internet des objets (IoT), de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et de la mobilité. La même source rapporte que «la phase de formation technico-managériale présentielle, animée par des experts de la faculté de l’Agence Ice/Ita, sera suivie d’un premier webinaire le 8 juillet et d’un second fin septembre 2024.

Par ailleurs, la phase de voyage d’étude en Italie sera organisée en collaboration avec la Région de Lombardie, l’Université de Milan, spécialisée dans les secteurs de haute technologie, ainsi que les pôles technologiques de la ville. Ce séjour prévoit des visites d’entreprises actives dans les secteurs d’intérêt, outre les rencontres avec les différents acteurs de l’écosystème italien de l’innovation.

Aussi, le programme intègre une visite au Salon international des technologies de l’information et des télécoms (SMAU), prévu les 29 et 30 octobre prochain à Milan. Accueillant 50 000 visiteurs chaque année, ce rendez-vous accompagne depuis plus de 50 ans les entreprises et leurs professionnels sur tout l’écosystème de l’innovation.